Weniger jugendliche Komasäufer im Südwesten: In Karlsruhe gibt es Unterschiede zwischen Stadt- und Landkreis

In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr etwas weniger Jugendliche betrunken ins Krankenhaus gekommen als 2016.

Insgesamt 2.733 Kinder und Jugendliche im Alter von 13 Jahren bis 19 Jahren seien 2017 alkoholbedingt stationär im Krankenhaus aufgenommen worden, teilte das Statistische Landesamt am Freitag mit. Das waren 77 weniger als im Jahr davor. Knapp 58 Prozent der jungen Patienten waren Jungs.

Große Unterschiede gab es zwischen den Landkreisen: Während Mannheim pro 10.000 Jugendlichen nur 17,6 Fälle verzeichnete, waren es im Landkreis Freudenstadt 71,2. Durchschnittlich mussten in Baden-Württemberg 2017 von 10.000 Jugendlichen 34,2 Jugendliche wegen eines Alkoholrausches stationär behandelt werden.

Auf Platz 2, direkt hinter Mannheim, ist der Landkreis Karlsruhe in der Statistik zu finden. Hier sind es 17,8 Fälle pro 10.000 Jugendliche, die alkoholbedingt ins Krankenhaus mussten. In Summe waren das 56 junge Leute im Landkreis in die Klinik mussten.

Auch der Stadtkreis Karlsruhe liegt noch hinter dem Landes-Schnitt: Hier waren es 29,4 Fälle pro 10.000 Jugendliche - in der Gesamtsumme waren das 57 Jugendliche. Im Ranking liegt der Stadtkreis damit nur auf Platz 11 von 45 Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg.