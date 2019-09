vor 13 Stunden Speyer Weniger Schnaken 2020? Schnakenjäger am Rhein sollen dritten Hubschrauber bekommen

Die Schnakenjäger am Rhein rechnen für ihren Kampf gegen die Plagegeister ab November mit einem dritten Hubschrauber. "Aktuell geplant ist, dass das Fluggerät Ende September oder Anfang Oktober in den USA auf ein Schiff geladen wird und zu uns kommt", sagte Norbert Becker von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) in Speyer. Der Hubschrauber werde wohl in Hockenheim stationiert.