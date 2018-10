Das französische Lebensgefühl mit "Savoir vivre" und "Laissez-faire" ist in Karlsruhe kein Fremdwort - oder doch? Frankreich ist keine 20 Kilometer entfernt und so rühmt man sich in der grenznahen Fächerstadt, dass die schönen Seiten des französischen Lebensstils auch in Karlsruhe deutlich spürbar seien. "Vraiment?", fragte sich Anne Picot, unsere französische Mitarbeiterin und machte sich auf Spurensuche. In ihrer Serie nimmt sie augenzwinkernd Lebensart, Feinkost und Organisationen unter die Lupe - und spart auch keine Klischees aus. Doch wie empfinden andere in Karlsruhe lebende Franzosen das Lebensgefühl der Fächerstadt. Der letzte Teil der Serie.

Als ich, Französin, in Karlsruhe ankam, dachte ich, dass ich noch im Elsass wäre. Obwohl die Fächerstadt nah an Frankreich liegt, wirkt sie ganz und gar deutsch. Das empfinden die Franzosen in Karlsruhe auch: Ich habe manche von ihnen kennengelernt, die mir von ihrem Erlebnis erzählt haben. Sie alle arbeiten bereits mehr oder weniger lange in der Fächerstadt. Doch trotz der Nähe zur Grenze, mussten sie sich an eine neue Kultur anpassen.

Es gibt eigentlich viele Franzosen in Karlsruhe: 1.893 waren es im Jahre 2016, sagt das Statistikamt der Stadt Karlsruhe. Franzosen vertreten daher die siebtgrößte ausländische Nationalität der Stadt. Einige von ihnen konnte ich kennenlernen. Und obwohl sie auf leckere Croissants und lange Essenszeiten teilweise verzichten mussten, hatten sie keine Schwierigkeiten, sich am deutschen Essen anzupassen.

Die legendäre deutsche Pünktlichkeit

Alle betonen es: Die Deutschen sind pünktlicher und besser organisiert als die Franzosen - sei es bei der Arbeit oder in der Freizeit. "Wenn man in Frankreich um 20 Uhr zu einer Party eingeladen ist, kommt man nicht vor 20.30, 21 Uhr. Diese Regel ist unzerbrechlich. Wenn ich eine Party mit meinen deutschen Freunden organisiere, erscheinen sie um fünf nach acht. Da denke ich immer 'Mist, sie sind schon da'", erzählt Sebastien, 30-jähriger Deutsch-Franzose. Er ist eigentlich in Deutschland aufgewachsen, seine Mutter ist aber Französin und hat ihm die französische Kultur beigebracht. "Sagen, dass ich Franzose bin, ist die beste Ausrede, wenn ich zu spät ankomme."

Franzosen machen sich zwar über die deutsche Pünktlichkeit lustig, aber bei der Arbeit sei sie von Vorteil: "Ich mag es, dass meine deutschen Kollegen pünktlich und sehr direkt sind. Sie verlieren keine Zeit mit blöden Fragen wie 'und wie geht's deiner Familie?' Dabei sind sie effizienter", sagt Sylvain, Ingenieur bei einem Karlsruher Unternehmen."Mit mehr Organisation und weniger Emotionen bin ich in meiner Arbeit in Deutschland weniger gestresst", bemerkt Lucie. Sie arbeitet in einem großen Informatik-Unternehmen.

Marlène Rigler, Vorständin des Centre culturel franco-allemand, hat lange in Paris gearbeitet und hat ihre eigene Theorie entwickelt: "In Frankreich ist Unpünktlichkeit ein Zeichen von Macht. Je länger die Angestellten auf dem Boss warten, desto mächtiger wirkt er. In Deutschland kommt jeder pünktlich und gut vorbereitet zur Besprechung, Entscheidungen werden getroffen, und dann macht man Feierabend. In Paris wird während der Besprechungen grundsätzlich nichts entschieden. Nur am Abend, wenn alle zusammen im Restaurant gehen, wird ernsthaft verhandelt", erklärt sie.

"Die Deutschen halten sich gewissenhafter an die Regeln", fasst Ugo, 30 Jahre alt und Mitarbeiter in einem Uhrenunternehmen, zusammen.

Die deutsche Arbeit sei demokratischer

Aber andererseits erfahren die Franzosen bei der Arbeit in Deutschland eine weniger strenge Hierarchie: "Ich habe das Gefühl, dass jeder bei meiner Firma – vorausgesetzt, dass er gute Argumente bringt - den Chef widersprechen könnte. Die Franzosen sind vielleicht etwas unterworfener", sagt Sylvain.

Lucie betont es auch: "In einem deutschen Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die großen Entscheidungen von allen Kollegen getroffen werden. Jeder Angestellte muss über die Strategie und die Entwicklung der Firma viel wissen. Während in Frankreich der Chef öfters alleine entscheidet. Außerdem verbringen wir in meinem Unternehmen viel Zeit, an Strategien zu überlegen, wobei wir in Frankreich eher erst handeln und denken "Mal sehen, was passiert!"

Französische Mütter sind "Rabbenmütter"

Für Sylvain überwinden aber diese Unterschiede nicht den größten kulturellen Unterschied, mit dem er bisher konfrontiert wurde: der Umgang mit der Kindererziehung. In Frankreich fangen die meisten Mütter nach zwei Monaten wieder an, als Vollzeit zu arbeiten. Die Hausmütter werden eher negativ betrachtet.

"Eine französische Freundin wurde sofort als Rabbenmutter angesehen, als sie nach sechs Monate wieder zur Arbeit kam. Die Mütter stehen hier unter den Druck, für ihr Kind alles perfekt machen zu müssen. Ich war auch erstaunt, als meine deutsche Frau mir gesagt hat, dass sie nach der Geburt unseres ersten Kindes nicht mehr Vollzeit arbeiten will."

Fazit: Eine schwere Anpassung?

Nach dem französischen Essen sehnen sie sich aber natürlich. Aber zum Glück liegt die Grenze nicht so weit! "Ein-, zweimal im Monat kaufen wir in Frankreich ein: Sirupe, Käse, feine französische Backwaren", so Sébastien. "Ich kann ohne meinen französischen Käse und ohne meinen Nachtisch nicht leben", betont Sylvain.

Trotzdem hatten sie alle keine Schwierigkeit, sich an einem Leben im Ausland anzupassen. Sie haben sich gut integriert: Lucie war bereits "an multikulturellen Räumen gewöhnt." Für Sylvain war "die Anpassung ein Spiel." "Bevor ich ankam, dachte ich, dass ich mich langweilen würde, weil die Deutschen keinen Humor hätten. Aber eigentlich haben mich meine Kollegen willkommen geheißen. Und sie machen sogar Witze!", freut sich Ugo.

Nur die Sprache war am Anfang ein Problem, aber sie haben es nach und nach gelernt. "Ich habe mich selber die deutsche Denkweise zu Eigen gemacht", so Lucie. "Trotzdem liebe ich Frankreich: man kann mit Unbekannten lachen, mit seinen Nachbarn ohne peinliche Förmlichkeit Zeit verbringen. Ein deutschfranzösisches Land wäre ein guter Kompromiss!"

