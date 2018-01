Die Polizei hat im Dezember zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden mehrere Einbrüche begangen zu haben. Bei der Festnahme wurde Diebesgut sichergestellt - die Polizei sucht jetzt nach den Besitzern.

Fahndungserfolg für die Polizei Bruchsal und die Staatsanwaltschaft Karlsruhe: Wie das Kriminalkommissariat Bruchsal am Donnerstag mitteilt, konnten bereits am 12. Dezember 2017 in Mannheim zwei Tatverdächtige im Alter von 28 und 34 Jahren festgenommen werden. Beide kommen laut Polizei für Wohnungseinbrüche im Landkreis Karlsruhe, im Enzkreis, im Rhein-Neckar-Kreis sowie in der Region von Heilbronn in Betracht.

Diebesgut sichergestellt

Die Beamten stellten dabei umfangreiches mutmaßliches Diebesgut sicher, das zu einem Teil bereits den Besitzern zurückgegeben werden konnte. Gleichzeitig konnten den Tatverdächtigen weitere Wohnungseinbrüche zugeordnet werden. Einige der Wertsachen konnten bisher noch nicht zurückgegeben werden. Dabei handelt es sich um Uhren, Münzen und Schmuck.

Das soll sich jetzt ändern: Mit der Veröffentlichung hoffen die Ermittler die Besitzer des Diebesguts ausfindig zu machen. Diese werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat Bruchsal, tagsüber erreichbar unter 07251/726-201, oder per Mail unter bruchsal.kk@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Fotos der Wertsachen zum Download