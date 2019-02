vor 1 Stunde Karlsruhe Weltkirchenrat 2021 in der Fächerstadt: Hoffnungen in Karlsruher Vollversammlung

Der Weltkirchenrat erwartet von seiner 11. Vollversammlung im Jahr 2021 in Karlsruhe Auswirkungen über den Kreis der teilnehmenden Kirchen hinaus. Das werde auch im Thema der Versammlung deutlich, sagte der Generalsekretär des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), Olav Fykse Tveit, am Donnerstag in Karlsruhe. Es lautet: "Die Liebe Christi bewegt die Welt zur Versöhnung und Einheit".