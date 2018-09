Weltfriedenstag: Darum läuten am Freitag für zwei Minuten die Kirchenglocken in Karlsruhe

Am Freitag, 21. September, sollten Sie um 18 Uhr ganz genau hinhören, denn dann läuten in ganz Karlsruhe für zwei Minuten die Kirchenglocken. Das geschieht im Rahmen des an diesem Tage stattfindenden Weltfriedenstags der Vereinten Nationen erstmals in ganz Europa.

"Frieden sei ihr erst Geläute!" So ist die Initiative zum europaweiten Glockenläuten überschrieben, der sich auch die Evangelische Landeskirche in Baden angeschlossen hat. "Der Ökumenische Rat der Kirchen hat den Tag 2018 zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren und mit Blick auf die aktuellen kriegerischen Auseinandersetzungen weltweit zum Internationalen Gebetstag für den Frieden erklärt", so die Evangelische Landeskirche in Baden in einer Pressemeldung.

Läuten dauert zwei Minuten

Auch in Baden laden viele evangelische Kirchengemeinden für den kommenden Freitagabend zum Friedensgebet ein. In Karlsruhe, wo am Nachmittag um 17 Uhr der internationale Gospelkirchentag auf dem Marktplatz beginnt, wird das Friedensläuten Teil der Eröffnungsveranstaltung sein, heißt es in der Meldung abschließend.