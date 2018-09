Weißes Dinner in Karlsruhe: "Dîner en blanc" lockte viele Teilnehmer zum gemeinsamen Abendessen in den Citypark

Eine lange weiße Tafel im Citypark - und daran sitzend viele weiß gekleidete Menschen: Am Samstagabend fand in Karlsruhe zum 6. Mal das "Dîner en blanc" statt. "Wir müssen noch durchzählen, aber ich denke Mal, so rund 100 dürften es schon sein", sagt Organisatorin Stephanie Schlittenhardt-Newton im Gespräch mit ka-news. "Wesentlich mehr als das letzte Mal, da hat es aber auch geregnet."

Seit einigen Jahren treffen sich mehrere Hundert Menschen in Karlsruhe, um zusammen an einer großen Tafel zu essen und zu trinken: "Dîner en blanc" heißt die Veranstaltung und heißt ins Deutsche übersetzt "Abendessen in weiß". Und wie der Originalname schon verrät, hat die Karlsruher Veranstaltung ein Vorbild in Frankreich. In Karlsruhe organisiert Stephanie Schlittenhardt-Newton das ganz besondere weiße Event.

Wechselnder Veranstaltungsort: Mal Park, mal Brücke

Den Veranstaltungsort überlegt sich Veranstalterin Schlittenhardt-Newton immer selbst - mal ist er etwas grüner wie 2018 im Citypark, ein anderes Mal ist er zentral in der Stadt gelegen, so geschehen 2013 als das Dinner auf der Karlsruher Hirschbrücke stattgefunden hat.

Das Phänomen des "Dîner en Blanc" findet seinen Ursprung in Frankreich, genauer gesagt im Paris der 1980er Jahre: Aus einer damals eigentlich privat gefeierten edlen Gartenparty wurde zunächst eine regelmäßige Dinner-Feier für betuchte Franzosen, später ein Phänomen in ganz Europa.

Nachhaltiges Dinieren im Freien

In Karlsruhe finden die weißen Open-Air-Partys seit 2013 statt und verzeichnen in jedem Jahr mehr und mehr Teilnehmer. Wichtig ist der Dinnergesellschaft dabei auch: Die Veranstaltungsorte werden so sauber verlassen, wie sie vorgefunden wurden. Das heißt: Alle Partygäste bringen ihre eigenen Sitzgelegenheiten, sowie eigenes Essen und Geschirr mit - und nehmen es auch wieder mit.

Die Regeln sind einfach: Verwende weiße, wieder verwertbare Utensilien, bringe leckeres Essen und Trinken sowie einige Freunde mit - und natürlich ganz wichtig: Kleide dich in weiß. Der Ort für das Abendessen in weiß wird bis kurz vor der Veranstaltung geheim gehalten - um die Standort verraten zu bekommen, muss man sich vorher anmelden.

Nächstes Dîner en blanc ist am 7. September 2019

Warum ist das so? "Damit das Event überschaubar bleibt - nicht zu einem großen Flashmob ausartet oder in Facebook geteilt und vielleicht Personen anzieht, die die Idee nicht teilen", erklärt uns die Organisatorin im Gespräch. Wann das Dîner en blanc 2019 stattfinden soll, steht ebenfalls fest: "Wir haben uns für den ersten Samstag im September entschieden."

Weitere Infos zum "Dîner en Blanc" in Karlsruhe auf der offiziellen Seite http://diner-en-blanc-karlsruhe.de/

Dîner en blanc am Citypark Alle Bilder

Mehr zum Thema

2017: Weiß, weißer, Dîner en Blanc: Außergewöhnliches Picknick in Karlsruhe

2016: Dinner in Weiß: Hier treffen sich 600 Karlsruher zum gemeinsamen Picknick

2014: Bilder zum "Dîner en

Blanc" auf dem Haydnplatz

2013: Dinner in Weiß: Karlsruher Picknicker auf den Spuren der Pariser Bourgeoisie