Weiße Weihnachten hat es in Karlsruhe zuletzt 2010 gegeben. Darauf folgend waren die Feiertage viel mehr warm als weiß. Doch alle paar Jahre klappt es mit der weißen Pracht - wie stehen die Chancen 2017? Wir haben den KIT-Wetterexperten gefragt, ob sich die Karlsruher Bürger in diesem Jahr mit Schneeschaufel oder Regenschirm ausstatten sollten.

Der Dezember hat gut begonnen, zumindest was die Schneeverhältnisse in Karlsruhe angeht. Zwar türmten sich nicht die Massen, aber eine geschlossene Schneedecke war an einzelnen Tagen in der gesamten Stadt vorhanden. Das lässt Schneeromantiker auf weiße Weihnachten hoffen. Wie es an den Feiertagen mit dem winterlichen Niederschlag aussieht, muss Diplom-Meteorologe Bernhard Mühr, vom Institut für Meteorologie und Klimaforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT), aktuell mehrmals am Tag beantworten.

Jedes vierte Jahr liegt an einem der Weihnachtstage Schnee

Eine hundertprozentige Antwort kann der Diplom-Meteorologe nicht geben: "Manchmal geht es knapp zu beim Wetter: Es gibt durchaus Fälle, bei denen ein Niederschlags- beziehungsweise Schneefallgebiet knapp an Karlsruhe vorbeizieht oder das Stadtgebiet erfasst. Solche räumlich recht eng begrenzten Niederschlagsgebiete lassen sich nur kurzfristig vorhersagen." Das heißt aber auch, dass selbst kalte Temperaturen keine Garantie für Schneefall ist.

Durchschnittlich kommt es jedes vierte Jahr an einem der drei Weihnachtstage einmal Schnee. "Alle drei Tage gemeinsam präsentieren sich aber nur alle zehn Jahre mit einer Schneedecke", so der Wetter-Experte weiter. Zuletzt war das 2010 der Fall.

Freundlich, neblig-trüb oder regnerisch?

Aber wie sieht es 2017 mit weißen Weihnachten aus? "Die Chancen stehen für Karlsruhe schlecht", so die Aussage von Mühr. "Zwar sind die Modell sich noch nicht ganz einig, welcher Wettercharakter an Weihnachten herrschen wird, also ob es eher freundlich, neblig-trüb oder regnerisch wird - eine geschlossene Schneedecke an den Heiligabend und den Weihnachtstagen kann aber kaum erwartet werden", erklärt er weiter.

Nach der Kälte in den vergangenen Tagen kann es zu Weihnachten sogar wieder wärmer werden: "Nach einem kühlen 23. setzt sich in der Folge immer mildere Luft durch", so Mühr weiter. Konkret heißt das, dass die Temperaturen sogar über die Zehn-Grad-Marke springen könnten. Für alle, die sich weiße Weihnachten wünschen, bleibt also nur der Blick auf die Bilder von vergangenen Tagen.

