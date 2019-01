Das Karlsruher Abfallamt rüstet sich für den Feuerwerksmüll an Silvester: Mit rund 20 Tonnen rechnet die Stadt zum Jahreswechsel 2018/2019. Wenn am 1. Januar viele der Feierenden noch ausschlafen und den freien Tag genießen, werden die Karlsruher Müllhelfer die Innenstadt aufräumen. Über die Jahre ist die Reinigung der Straßen und Plätze zeitintensiver geworden - dazu tragen vor allem die großen und schweren Feuerwerksbatterien bei.

So schön das Silvesterfeuerwerk anzusehen ist, so viel Müll hinterlässt es auch. Viele der selbsternannten Pyrotechniker räumen ihre Hinterlassenschaften jedoch nicht auf. Deswegen fällt für die Mitarbeiter vom Amt für Abfallwirtschaft (AfA) die Party zum Jahreswechsel nicht ganz so groß aus: Bereits ab 6 Uhr sind sie für die Müllentsorgung in der Innenstadt unterwegs - und zwar mit doppelt so viel Einsatzkräften als sonst.

Die Reinigung in der Stadt ist zeitintensiver geworden: "Wir stocken das Personal an Neujahr daher noch auf. Etwa 30 Mitarbeiter werden im Einsatz sein", so die Stadt auf Nachfrage von ka-news. "Normalerweise sind an Feiertagen etwa sechs bis acht Mann unterwegs."

Bürger sollen ihren Müll mitnehmen

Die Stadt appelliert alljährlich an das Verantwortungsbewusstsein ihrer Bürger: Jeder, der auf öffentlichen Plätzen Silvester feiert und Feuerwerk zündet, sollte seinen Müll danach auch wieder mitnehmen. "Das Amt für Abfallwirtschaft (AfA) bittet daher alle Feuerwerksbegeisterten, ihre leeren Behältnisse und Hinterlassenschaften wieder mitzunehmen und fachgerecht zu Hause zu entsorgen", so die Stadt in einer entsprechenden Pressemeldung.

Doch erfahrungsgemäß verhallt der Appell oftmals ungehört - und am Ende bleibt der Müll auf den Straßen liegen. In den vergangenen Jahren nimmt die Verwendung von sogenannten Feuerwerksbatterien zu - die großen Behältnisse werden nach Abbrennen dann zurückgelassen. Vor allem auf den Straßen sind große Feuerwerksbatterien allzu oft ein Problem: "Leider bleiben die dann dort stehen und werden für Auto- oder Radfahrer zu einer Gefahr", so das AfA.

20 Tonnen Müll liegen nach Silvester auf den Straßen

Mit etwa 20 Tonnen an eingesammeltem Silvestermüll rechnet die Stadt auch für den Jahreswechsel 2018/2019. Dabei gibt es in Karlsruhe einige Schwerpunkte, an denen Feuerwerksfans besonders gerne unterwegs sind. "Es werden zuerst alle öffentliche Plätze in der Innenstadt, etwa Marktplatz oder Schlossplatz gereinigt, aber auch die Fächerstrahlen und der Turmberg sind schon am 1. Januar dran", erklärt die Stadt gegenüber ka-news ihren Reinigungsablauf.

Wer außerhalb der Innenstadt wohnt, der hat erst später wieder saubere Straßen: "Ab dem 2. Januar werden alle Straßen und Plätze im Randgebiet sowie in Durlach gereinigt und von Müll befreit", so die Stadt weiter.

