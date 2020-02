vor 3 Stunden Karlsruhe Weil er die Bahn übersehen hat: Elfjähriger wird am Karlsruher Kronenplatz von Tram angefahren

Offenbar nur leichtere Verletzungen erlitt am Montagmittag ein elfjähriger Junge in der Karlsruher Innenstadt, als er beim Überqueren der Gleise mit einer Straßenbahn zusammenstieß. Das gibt die Polizei in einer Pressemeldung bekannt.