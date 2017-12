Weihnachten in der Fächerstadt: So verbringen Karlsruher den Heiligabend

Was sind die ersten Gedanken, wenn Sie an Weihnachten und Heiligabend denken? Diese und weitere Fragen beantworteten Karlsruher Bürgern in der Innenstadt. In einer Sache waren sich schnell alle einig: Gemeinsame Zeit mit der Familie ist wichtiger, als das Festessen oder die Geschenke!

Weihnachten, das Fest der Liebe. Aber ist es das, was die Karlsruhe mit Weihnachten verbinden? Das wollte ka-news vor den Weihnachtsfeiertagen von den Menschen wissen und fragte beispielsweise wie sie den Heiligabend verbringen oder was für sie an diesem besonderen Tag im Mittelpunkt steht.

"Für mich ist es ein ganz normaler Feiertag"

"Weihnachten, da denke ich an einen ganz normalen Tag, an dem ich mich darüber freue, dass ich nicht arbeiten muss", sagt uns Boutchemie Geremie. Für seine Kinder organisiert er einige Aktionen, so werden sie zusammen zur Eiszeit auf dem Schlossplatz gehen. Ansonsten sei für Weihnachten nichts geplant, "ein größeres Fest gibt es nicht."

"Als allererstes verbinde ich mit Weihnachten eine schöne Kindheit", erzählte eine Frau am Christkindlesmarkt. Ihr Weihnachtsfest wäre perfekt, wenn Familie und Freunde zusammenkommen und Zeit miteinander verbringen, eventuell noch einen Spaziergang machen. Und genau nach dieser Vorstellung plant sie dieses Weihnachten: Die Geschenke stehen weniger im Mittelpunkt, als die Menschen. Und der Glaube? Als Kind wäre sie gerne in die Kirche gegangen, inzwischen sei das nicht mehr so wichtig.

Ein emotionales Antwort hat die 70-jährigen Christina Jakobiak auf die Frage, was für Sie das Fest bedeutet. Sie verbinde mit Weihnachten das Wort "Liebe", was aktuell leider traurige Gefühle hervorbringt. Sie musste die Beziehung mit ihrem Mann beenden und wird deshalb Weihnachten alleine verbringen. Da sie erst vor fünf Jahren aus Polen nach Karlsruhe gezogen ist, habe sie auch noch keine engen Freundschaften knüpfen können. Der Glaube ist für sie sehr wichtig, Jakobiak ist sehr gläubig: "Jesus Christus hat mir in meinem Leben schon viel geholfen, er gibt mir Halt!"

"Zeit mit der Familie ist etwas wunderbares!"

Auch für Diana S. ist Weihnachten ein Anlass, Zeit mit ihren Liebsten zu verbringen: "Mit Weihnachten verbinde ich Familie, Gemütlichkeit und mein Zuhause. Das Zusammensein steht für mich an erster Stelle, ich könnte auch ohne eine Bescherung auskommen. Ich feiere Weihnachten wie jedes Jahr mit meinen Großeltern, wir essen zusammen, singen Lieder und haben eine wunderbare Zeit. Gläubig bin ich, gehe am 24. Dezember aber wahrscheinlich nicht in die Kirche."

Auch beim ersten Karlsruher Stadionsingen hat sich ka-news umgehört, was die Menschen mit Weihnachten verbinden: