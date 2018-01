Wegen Weichenschäden im Stadtteil Grötzingen kann es auf zwei Linien der Albtal Verkehsgesellschaft (AVG) zu Verzögerungen kommen.

Aufgrund einer beschädigten Weichenzunge im Bereich des Grötzinger Bahnhofs können die Stadtbahnen der AVG-Linien S4 und S5 die betroffene Stelle der Strecke derzeit aus Sicherheitsgründen nur mit einer reduzierten Geschwindigkeit von zehn Stundenkilometern passieren. Das teilte die AVG in einer Pressemeldung mit. Noch bis zum 10. März soll diese "Langsamfahrstelle" aufrecht erhalten bleiben.

Die Bahnen der beiden Linien fahren fahrplanmäßig, Kunden müssen aber mit Verspätungen und verpassten Anschlüssen rechnen. Der Schaden an der Weichenzunge wurde im Rahmen einer regelmäßigen Inspektion festgestellt und soll baldmöglichst behoben werden.

Der Einbau der neuen Weichenzunge verzögert sich jedoch. Der Grund: Das Teil muss wegen seiner besonderen Geometrie extra angefertigt werden. Das benötigte Bauteil kann daher erst in einigen Wochen an die AVG geliefert werden. Deswegen muss die Langsamfahrstelle im Bereich des Grötzinger Bahnhofs noch bis zum Samstag, 10. März, aufrechterhalten werden. In ihrer Pressemitteilung bittet die AVG ihre Fahrgäste um Verständnis.