Karlsruhe Wegen wechselhaftem Wetter: Getreideernte soll unterdurchschnittlich ausfallen

Getreidebauern müssen in diesem Jahr mit Ernte-Einbußen von sieben Prozent rechnen. Vor allem Wintergerste und Winterweizen sind betroffen. Das teilte das Statistische Landesamt in einer Pressemeldung mit. Schuld an den Einbußen sind wechselhafte Wetterbedingungen.