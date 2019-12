13.12.2019 10:32 Karlsruhe Wegen einer Verwechslung: Polizei sperrt nach Terrorverdacht Teile der Karlsruher Innenstadt ab

Wegen Terrorverdacht ist am gestrigen Donnerstagabend der Bereich um den Berliner Platz in der Karlsruher Innenstadt gesperrt worden. Das teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit. Bei der Kontrolle einer Personengruppe hatte die Polizei einen extremistischen Hintergrund vermutet. Dieser habe sich jedoch nicht bestätigt.