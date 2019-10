vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen des Turmberglaufs: Durlacher Innenstadt für Bahnverkehr gesperrt - Busse stehen als Ersatz bereit

Am kommenden Samstag, 5. Oktober, fällt der Startschuss für den alljährlichen Turmberglauf. Deshalb fährt die Tramlinie 1 an diesem Tag zwischen 15.30 und 17.30 Uhr eine Umleitung. Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) setzen einen Schienenersatzverkehr ein. Das gibt die VBK in einer Pressemitteilung bekannt.