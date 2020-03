13.03.2020 14:25 Stuttgart Wegen des Corona-Virus: Alle Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern im Land abgesagt

In Baden-Württemberg werden wegen des Corona-Virus öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 100 Teilnehmern untersagt. Das kündigte Ministerpräsident Wilfried Kretschmann am Freitag in Stuttgart an.