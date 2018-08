vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen anhaltender Waldbrandgefahr: Grillstellen in Karlsruhe geschlossen

Aufgrund der schon seit Wochen anhaltenden Hitze und Trockenheit herrscht derzeit eine hohe Waldbrandgefahr, auch in der Region. Daher wurden nun Grill- und Feuerstellen in den Karlsruher Wäldern geschlossen. Das teilt die Stadt in einem Bericht an die Presse mit.