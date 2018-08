vor 1 Stunde Karlsruhe Wegen Streit gerufen, dann Hanf-Plantage entdeckt: Vier Polizisten werden bei einer Festnahme verletzt

In der Nacht wurden Anwohner auf einen lauten Streit in der Stresemannstraße aufmerksam. Beim Eintreffen der Polizei floh ein Mann. In dessen Wohnung wurde allerdings eine Hanf-Plantage entdeckt. Als der Mann kurze Zeit zurückkehrte, klickten die Handschellen - wobei er die Verhaftung nicht ohne Gegenwehr über sich ergehen ließ.