Bahnfahrer aufgepasst! Auf den Linien S4 und S5 kommt es am Freitag zu Ausfällen einzelner Bahnen. Der Grund: Erneuter Personalmangel. Das teilt der Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) am Morgen mit.

Nachdem es bereits am Donnerstag auf der Linie S4 bei Heilbronn zu einer "großen Zahl an Fahrtausfällen" gekommen ist, machen sich die Personalengpässe auch am Freitag in der Region bemerkbar: So kommt es nach Angaben des KVV zu Ausfällen auf der Linie S4 sowie auf der Linie S5. Dabei seien vor allem Fahrten zwischen Eppingen und Öhringen sowie zwischen Söllingen und Wörth betroffen.

Der Karlsruher Verkehrsverbund auf Twitter:

Personalbedingte Fahrtausfälle. Auf der Linie S5 kommt es zu Fahrtausfällen. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 8. Dezember 2017

Personalbedingte Fahrtausfälle. Auf der Linie S4 kommt es zu Fahrtausfällen. — KVV. Bewegt alle. (@KVV_GmbH) 8. Dezember 2017

Diese Fahrten fallen aus:

Wie die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mitteilt, ist die Linie S5 zwischen Söllingen Bahnhof und Wörth Badepark betroffen. Insgesamt fallen demnach folgende Fahrten aus:

84901 Wörth Badepark (5.45 Uhr) – Söllingen Bf. (6.55 Uhr)

84724 Söllingen Bf. (7.07 Uhr) – Wörth Badepark (8.16 Uhr)

84755 Knielingen Rheinbergstr. (10.13 Uhr) – Söllingen Bf. (11.05 Uhr)

84766 Söllingen Bf. (11.17 Uhr) – Knielingen Rheinbergstr. (12.06 Uhr)

84785 Knielingen Rheinbergstr. (13.33 Uhr) – Söllingen Bf. (14.25 Uhr)

84795 Knielingen Rheinbergstr. (14.33 Uhr) – Söllingen Bf. (15.25 Uhr)

84802 Söllingen Bf. (14.57 Uhr) – Knielingen Rheinbergstr. (15.46 Uhr)

84990 Söllingen Bf. (15.57 Uhr) – Knielingen Rheinbergstr. (16.46 Uhr)

84813 Knielingen Rheinbergstr. (16.13 Uhr) – Söllingen Bf. (17.05 Uhr)

84824 Söllingen Bf. (17.17 Uhr) – Knielingen Rheinbergstr. (18.06 Uhr)

84831 Knielingen Rheinbergstr. (18.13 Uhr) – Söllingen Bf. (19.05 Uhr)

84840 Söllingen Bf. (19.17 Uhr) – Knielingen Rheinbergstr. (20.06 Uhr)

Die Linie S4 sei vor allem im Bereich zwischen Eppingen Bahnhof und Öhringen Cappel betroffen. Folgende Fahrten fallen laut AVG aus: