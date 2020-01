Wegen umfangreichen Kanalbauarbeiten in der Durmersheimer Straße im Stadtteil Grünwinkel wird diese von Montag, 27. Januar 2020 , bis voraussichtlich Ende März 2021 zwischen der Blohn- und Zeppelinstraße in mehreren Teilabschnitten für den Verkehr voll gesperrt. Die Buslinien 60 und 62 sowie der Nightliner NL5 müssen während der Baumaßnahmen umgeleitet werden.

Die Bushaltestelle Vogesenbrücke (Linien 60 und 62) wird vorerst in die Carl-Metz-Straße verlegt. Die Blohnstraße wird in Fahrtrichtung Entenfang in die Michelinstraße verlegt. Darüber informieren die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) in einer Pressemeldung.

Die Haltestellen Pfannkuchstraße (Nightliner NL5), Vogesenbrücke (NL5), Blohnstraße (60 und 62 und NL5) und die Haltestelle Friedhof Grünwinkel (60 und 62 und NL5 in beide Fahrtrichtungen) entfallen ersatzlos.

Umleitungsroute der Buslinien 60 und 62

Von der Haltestelle Entenfang kommend fahren die Busse über die Vogesenbrücke, biegen nach der Ausfahrrampe links in die Carl-Metz-Straße ab und halten an der Ersatzhaltestelle Vogesenbrücke. Von dort fahren sie weiter über die Pfannkuchstraße zur Ersatzhaltestelle Stadtwerke.

Anschließend biegen die Busse links in die Daxlander Straße ein und fahren über die Zeppelinstraße zur Haltestelle Sinner, bevor sie auf ihrer normalen Route weiterfahren. Die Rückfahrt erfolgt ab der Haltestelle Sinner über die Zeppelinstraße, Michelinstraße und die Ersatzhaltestelle Blohnstraße bis zum Entenfang, so die VBK abschließend.