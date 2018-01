vor 10 Stunden Karlsruhe Wegen Hochwassers: Schifffahrt auf Oberrhein eingestellt

Die Schifffahrt auf dem Oberrhein in Baden-Württemberg ist am Montagabend wegen Hochwassers eingestellt worden. Am Pegel Maxau (Karlsruhe) sei die kritische Marke von 7,50 Metern gegen 20 Uhr überschritten worden, sagte der Hydrologe Rüdiger Friese von der Hochwasservorhersagezentrale Baden-Württemberg in der Nacht zum Dienstag. Schiffe dürfen dann nicht mehr fahren.