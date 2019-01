Wegen Heizstrahler: Laster am Karlsruher Großmarkt geht in Flammen auf - Feuerwehr verhindert Ausbreiten des Feuers

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 23.30 Uhr, kam es im Großmarkt am Karlsruher Weinweg zu einem Brand. Ein Laster hatte Feuer gefangen und das drohte, auf die Halle überzugreifen. Brandursache: ein Heizstrahler.

Gegen halb zwölf am späten Montagabend wurde der Feuerwehr ein Brand im Großmarkt gemeldet. Laut Polizeibericht teilten die ersten Einsatzkräfte vor Ort mit, dass ein Laster Feuer gefangen hätte und das auf eine der angrenzenden Hallen übergreifen würde. "Durch die Löscharbeiten konnte ein Ausbreiten der Flammen weitestgehend verhindert werden", so die Pressemeldung der Polizei.

Durch die Flammen wurden der Aufbau des Lasters sowie sechs Fensterscheiben der Halle, einem Teil des Blumenmarktes, völlig zerstört. Laut Pressebericht wurde durch das Löschwasser und die Scherben ein weiteres Fahrzeug im Innern der Halle in Mitleidenschaft gezogen, ebenso wie Teile des Dachs und der Fassade.

Brand am Karlsruher Großmarkt Alle Bilder

Ersten Erkenntnissen zufolge war die Brandursache ein Gasheizstrahler gewesen sein, der am Abend auf die Ladefläche des Lkw gestellt wurde. "Das wird bei erwarteten Minustemperaturen gemacht, damit das Gemüse, das am Morgen geladen wird, keinen Frostschaden nimmt", erklärt die Polizei weiter. Die weiteren Ermittlungen, ob eine unsachgemäße Handhabung des Heizstrahlers oder ein technischer Defekt den Brand ausgelöst hat, dauern noch an.

Die Löscharbeiten im Video: