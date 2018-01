Gehören Abgaswolken hinter Linienbussen bald der Vergangenheit an? Wenn es nach der Kult-Fraktion geht schon. Diese fordert, dass zeitnah alle Busse umgerüstet werden sollen, neue Fahrzeuge sollen gleich einen umweltfreundlicheren Antrieb haben. Die Stadt zeigt sich aber weniger begeistert von der Idee.

65 eigene Busse betrieben die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) nach Angaben der Stadtverwaltung im Jahr 2016. Bei den rund 4,5 Millionen gefahrenen Kilometern wurden dabei 1,3 Millionen Liter Kraftstoff verbraucht. Ein Fakt, welcher der Kult-Fraktion im Karlsruher Gemeinderat ein Dorn im Auge ist. Sie wollen der Luft-Verschmutzung durch die Stadtbusse den Gar aus machen.

Sie fordern, dass ab sofort nur noch Fahrzeuge mit Gas-, Elektro- oder Hybrid-Antrieb angeschafft werden sollen. Die bestehenden Busse sollen zudem alle auf eine der alternativen Antriebsarten umgerüstet werden. Wenn es nach der Fraktion geht, solle das möglichst rasch geschehen, sie fordern von den VBK bis Ende März 2018 einen Beschaffungsplan für die Umrüstungs-Aktion.

Vorbilder anderer Städte folgen

Die Idee fußt auf einer Aussage der Bundeskanzlerin Angela Merkel, welche beim Dieselgipfel Ende November Städten und Kommunen Finanzhilfen für Maßnahmen zur Verringerung der Schadstoffbelastung zugesagt hatte. Diese Mittel sollen auch in Karlsruhe Anwendung finden.

Dass das Thema keine Zukunftmusik ist, machen die Gemeinderäte mit Beispielen aus anderen Städten deutlich. Das Verkehrsunternehmen aus Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen, die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, habe beispielsweise eine Umstellung auf E-Busse angekündigt. "Andere deutsche Verkehrsbetriebe, wie München und Hamburg, haben ein Beschaffungskonsortium für elektrische Busse gegründet", heißt es im Antrag weiter. In Augsburg hätten die Stadtwerke die gesamte Busflotte auf einen Antrieb mit Erdgas umgerüstet.

Karlsruhe hat keine Aussicht auf Förderungs-Gelder

Doch die Stadtverwaltung nimmt der Kult-Fraktion mit ihrer Stellungnahme den Wind aus den Segeln. So sei die Förderung im Rahmen des "Sofortprogramms Saubere Luft 2017-2020" für Karlsruhe derzeit keine Alternative. Die Gelder können nur von Kommunen abgerufen werden, welche die festgelegten Stickstoff-Grenzwerte überschreiten. In Karlsruhe ist das hingegen kein Problem.

"Weiterhin wäre eine kurzfristige Umrüstung der Busflotte auf einen alternativen Antrieb, beispielsweise mit Erdgas, mit sehr hohen Investitionen sowie laufenden Kosten verbunden und ist daher aktuell nicht vorgesehen", gibt die Stadt weiter an. Betroffen wären von dieser Maßnahme 55 der 65 Fahrzeuge. Die anderen verfügen bereits über einen Hybrid-Antrieb.

Teure Anschaffung und mangelnde Infrastruktur sprechen dagegen

Eine Neuanschaffung von E-Bussen wird es zumindest kurzfristig nicht geben, heißt es von der Stadt weiter. Das liegt derzeit unter anderem daran, dass "Anschaffungskosten für reine E-Busse aktuell mit Mehrkosten von 75 bis 150 Prozent gegenüber Standard-Dieselbussen verbunden sind". Zudem müssten die Infrastrukturen der Werkstatt auf den Betrieb der E- oder Gasbusse angepasst werden.

Ganz vom Tisch ist das Thema aber nicht. So wolle man bei den VBK die Entwicklung in diesem Markt im Auge behalten und "mittelfristig auf E-Busse" setzen, "da hier die beste Kombination von Wirtschaftlichkeit und Umweltfreundlichkeit erwartet wird." Hierfür stehe man auch im Austausch mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen und Busherstellern. Auch in einer neuen Werkstatt, die 2022 fertig sein soll, wolle man sich schon auf den Einsatz von E-Bussen vorbereiten.

Bis dahin werden aber auch schon bei den VBK zumindest einige E-Fahrzeuge über die Straßen rollen. So werden Autos und kleinere Transporter, sofern möglich, schon jetzt durch E-Fahrzeuge ersetzt.