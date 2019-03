vor 10 Stunden Stuttgart Wechselhaftes Wetter bleibt bestehen: Im Südwesten stürmisch und regnerisch - Warnung vor Hochwasser

Regen, Sonne und viel Wind - am Wochenende wird das Wetter im Südwesten stürmisch und wechselhaft. Am Freitag müsse in manchen Gebieten mit Dauerregen gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.