vor 1 Stunde Anya Barros Karlsruhe Wasser marsch am Kauzbrunnen: Sanierung der Wasserspiele in der Waldstadt abgeschlossen

Mitten im Waldstadtzentrum steht der Kauzbrunnen, der am 12. Juli 1996 in Betrieb genommen wurde. Emil Wachter hat einst diesen Brunnen entworfen. Nach einer Sanierung 2011 wurde er in diesem Jahr wieder erneuert. Diese Arbeiten sind jetzt aber endlich fertig und die Wasserspiele in der Waldstadt erstrahlen in neuem Glanz.