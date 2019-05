Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor ergiebigem Dauerregen in Karlsruhe. Von Montagnachmittag bis Mittwochmorgen sorgt ein Tief über Mitteleuropa für starke Niederschläge. Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen möglich, so der DWD. Es wird empfohlen, Fenster und Türen zu schließen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Beginn der neuen Woche mit extremen Regenfällen im Süden Deutschlands. Für Karlsruhe wird von Montagmittag, 15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 6 Uhr, vor ergiebigem Dauerregen gewarnt.

An Bächen und Flüssen kann Hochwasser auftreten

"Infolge des Dauerregens sind unter anderem Hochwasser an Bächen und kleineren Flüssen sowie Überflutungen von Straßen möglich", teilt der DWD in einer Pressemeldung mit. Fenster und Türen sollten in der Zeit des Dauerregens geschlossen werden.

Auch in anderen Teilen des Landes wird es in den nächsten Tagen nass: Mit Ausnahme der Küstengebiete rechnet der DWD am Montag für den Rest Deutschlands unter anderem mit Gewitter, Starkregen und Hagel. Vom Bodensee bis zum Berchtesgadener Land könnten bis zum Mittwochmorgen mehr als 100 Liter Regen pro Quadratmeter fallen, so ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes.