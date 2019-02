vor 3 Stunden Karlsruhe War ein Giftköder ausgelegt? In Karlsruhe Muss ein Hund nach einer Vergiftung eingeschläfert werden

Was ist am Mittwoch mit einem Mischlingshund in Karlsruhe-Rüppurr geschehen? Diese Frage stellt sich nun die Karlsruher Polizei. Das Tier habe am Abend unvermittelt Vergiftungserscheinungen gezeigt und musste schlussendlich sogar eingeschläfert werden. Nun warnt die Polizei vor möglichen Giftködern.