vor 1 Stunde Karlsruhe Während sie im Badezimmer eingeschlossen war: Täter rauben 93-Jährige in Grötzingen aus

Am Donnerstagmittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in Grötzingen ein. Sie hebelten das Schlafzimmerfenster auf und gelangen so in das Innere. Die Bewohnerin befand sich zu diesem Zeitpunkt wohl im Badezimmer. "Die Täter hielten die Türe wohl von Innen zu, sodass die 93-Jährige das Zimmer nicht betreten konnte", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei.