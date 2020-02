Die St. Vincentius-Kliniken in Karlsruhe treffen erste Vorsichtsmaßnahmen im Zuge des Corona-Virus. Nachdem heute in Baden-Württemberg drei Fälle bekannt wurden, reagiert man in der Fächerstadt. Am Standort der Vincentius-Kliniken in der Südendstraße können Patienten nicht mehr direkt in die Notaufnahme gelangen. Die Erstaufnahme erfolgt über aufgestellte Zelte, um sicherzustellen, dass es sich nicht um Infizierte handelt.

Die Notaufnahme ist verrammelt, gelbe Zelte mit provisorischen Schildern "Patientenaufnahme" stehen stattdessen vor einem der Eingänge der Vincentius-Kliniken in Karlsruhe in der Südweststadt. Ein ka-Reporter hat der Redaktion am Mittwochabend erste Bilder der Vorrichtungen gesendet.

"Es handelt sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, es gibt keinen Grund zur Beunruhigung", teilt das Vincentius-Klinikum auf Nachfrage von ka-news.de am Mittwochabend mit. Dass die Patienten zuerst über die Zelte aufgenommen und nicht direkt über die Notaufnahme in das Innere des Gebäudes gelangen, diene dem Schutz der Menschen in ihrer Umgebung.

Noch kein bestätigter Fall in Karlsruhe

Das Zelt stehe seit heute, so die Sprecherin am Mittwochabend. Sollte eine Person mit Verdacht auf Corona-Virus festgestellt werden, würde diese direkt isoliert werden können.

Derzeit gibt es laut Sprecherin am Vincentius-Klinikum keinen bestätigten Verdachtsfall. Grund für die Maßnahme ist die derzeitige Entwicklung zum Corona-Virus in Baden-Württemberg. Am Mittwoch wurden zwei neue Fälle in Baden-Württemberg bekannt. Am Tag zuvor wurde eine Infizierte Person aus dem Landkreis Göppingen bestätigt.

Die Vincentius-Kliniken haben in Karlsruhe drei Standorte: In der Steinhäuserstraße, in der Südendstraße und in Rüppurr das Diakonissenkrankenhaus.

