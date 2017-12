vor 8 Stunden Stutensee Vorfahrt missachtet: Verkehrsunfall in Stutensee-Friedrichstal

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 17.20 Uhr in Stutensee-Friedrichstal auf der L558 in Richtung Spöck. Ein Pkw-Fahrer missachtete die Vorfahrt und es kam zur Kollision zweier Fahrzeuge, dabei wurde eine Person leicht verletzt.