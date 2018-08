Bevor Ende Oktober die Sanierung der Rheinbrücke bei Maxau beginnt, wird vorher noch der Abschnitt zwischen der Brücke und der Anschlussstelle Wörther Kreuz auf der Pfälzer Seite neu gemacht. Das teilen das RP Karlsruhe und der Landesbetrieb Mobilität Rheinland-Pfalz nun mit. Die Arbeiten gehen schon in wenigen Tagen los.

Die B10 zwischen der Rheinbrücke bei Karlsruhe-Maxau und der Anschlussstelle (AS) Wörther Kreuz wird in Fahrtrichtung Ludwigshafen auf einer Strecke von etwa 700 Metern von Grund auf erneuert. Diese Erneuerung ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Im ersten Bauabschnitt erfolgt die Grunderneuerung des linken Fahrstreifens in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Im zweiten Bauabschnitt wird sodann die Erneuerung des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Ludwigshafen angegangen.

Hierzu wird der Verkehr an dem entsprechenden Baufeld in einer so genannten 3+1-Verkehrsführung vorbeigeführt. Dies bedeutet, dass eine Fahrspur auf die Gegenfahrbahn übergeleitet wird und eine Fahrspur auf der Richtungsfahrbahn Ludwigshafen verbleibt. Damit liegen also drei Fahrspuren auf der Fahrbahn Karlsruhe, eine auf der Fahrbahn Ludwigshafen. Die Spur in Richtung Ludwigshafen wird je nach Bauabschnitt rechts oder links an dem Baufeld vorbeigeführt.

Teilweise einspurig, Ausfahrt gesperrt und Umleitung

Ab Höhe der Ausfahrt Wörth/Germersheim in Fahrtrichtung Karlsruhe ist die B10 auf begrenzter Streckenlänge nur einspurig befahrbar. Im Anschluss fließt dann die Überleitung von der B9 aus Richtung Germersheim auf die B10 in Richtung Karlsruhe in die Baustellenverkehrsführung als Spuraddition ein. Ab diesem Punkt ist die Fahrtrichtung Karlsruhe dann wieder zweispurig befahrbar.

Während des zweiten Bauabschnittes wird die AS in Höhe des Einkaufzentrums "Maximilian Center Wörth am Rhein" in Fahrtrichtung Ludwigshafen für zirka drei Wochen voll gesperrt. Eine entsprechende Umleitung wird ausgeschildert.

Die Einrichtung der Verkehrsführung erfolgt ab Mittwoch, die Bauarbeiten beginnen dann in der kommenden Woche. Für die Bauarbeiten ist eine Bauzeit von sechs Wochen vorgesehen, also bis Mitte Oktober sollen die Sanierungsarbeiten dauern. Danach erfolgt der Abbau der Verkehrsführung.