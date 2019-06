vor 5 Stunden Stuttgart Vor der Hitzewoche: Wetterdienst erwartet Gewitter im Südwesten

In Teilen des Südwestens drohen am Freitag schwere Regenfälle und Gewitter. Ab der Mittagszeit müsse vor allem in der Südhälfte des Landes mit Schauern und Gewittern gerechnet werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mit. In kurzer Zeit können demnach bis zu 20 Liter Regen pro Quadratmeter fallen.