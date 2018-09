vor 7 Stunden Karlsruhe Vor Gericht in Karlsruhe: Angeklagte im "Mafia"-Prozess wollen nicht reden

Im sogenannten Mafia-Prozess in Karlsruhe vor dem Landgericht Konstanz wollen die neun Angeklagten zunächst nicht aussagen. "Wer nichts sieht, nichts hört und nicht redet, wird in Ruhe 100 Jahre alt", sagte am Freitag der Anwalt von einem der Männer.