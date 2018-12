Das war wohl ein etwas weniger harmonisches Weihnachtsfest: Wie die Polizei heute mitteilt, kam es bereits an Heiligabend zu dem Vorfall, bei dem ein 61-Jähriger seine 76 Jahre alte Ehefrau mit einer Waffe bedroht hat. Erst später stellte sich heraus, dass es eine Schreckschusspistole war.

Nach ersten Ermittlungen der Polizei kam es am Montagnachmittag zwischen dem Paar zu einem Streit. Dabei schon deutete der Mann immer wieder an, in die Richtung seiner 76 Jahre alten Frau zu schießen. "Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung nahm er dann eine schwarze Pistole in die Hand, zielte damit auf die Geschädigte und drohte ihr, sie damit zu verletzen", schreibt die Polizei in ihrer Meldung an die Presse.

Da die Frau davon ausgehen musste, dass es sich bei der Waffe um eine echte handelte, rief sie die Polizei und flüchtete sich derweil zu einer Nachbarin. Die Beamten konnten wenig später dann den Mann festnehmen. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnte die Waffe als Schreckschusspistole identifiziert werden. "Der laut einem Test mit über 1,4 Promille alkoholisierte 61-Jährige wurde in Polizeigewahrsam genommen", heißt es in dem Polizeibericht weiter. Gegen den Mann wird nun wegen Bedrohung ermittelt.