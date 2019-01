vor 10 Stunden Karlsruhe Von der Straßenbahn eingeklemmt: Fahrradfahrer bei Unfall an der Kreuzung Mathystraße und Beiertheimer Allee schwer verletzt

An der Kreuzung Mathystraße/Beiertheimer Allee hat sich am Donnerstagmittag ein Straßenbahnunfall ereignet. Das teilte die Polizei gegen 12 Uhr in einer Eilmeldung mit. Ein Fahrradfahrer war infolge eines Sturzes von einer hinter ihm fahrenden Straßenbahn eingeklemmt und schwer verletzt worden.