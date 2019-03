vor 31 Minuten Melissa Betsch Karlsruhe Von Nudeln und Kunststofffasern: Thilo Richter ist Teilnehmer bei FameLab - "Ich möchte zeigen, dass es sich lohnt, an solchen Themen zu forschen"

Preisfrage: Was haben Pasta und Leichtbautechnik gemeinsam? Mit diesem Vergleich will KIT-Doktorand Thilo Richter die Jury und das Publikum am Mittwoch beim internationalen Wissenschaftswettbewerb FameLab in Karlsruhe überzeugen. ka-news hat mit ihm über Nudeln, Kunststofffasern und seine Teilnahme am Wettbewerb gesprochen.