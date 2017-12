17.12.2017 06:05 Karlsruhe Von Bethlehem nach Karlsruhe: "Friedenslicht" kommt am Bahnhof an

Am 3. Advent, Sonntag, 17. Dezember, wird es weihnachtlich im Karlsruher Hauptbahnhof. Der Grund: Das "Friedenslicht aus Bethlehem" kommt mit dem ICE um 11.10 Uhr in der Fächerstadt an.