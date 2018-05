vor 2 Stunden Eggenstein-Leopoldshafen Von Auto überrollt: Pkw-Fahrer übersieht Techniker an Tankstelle

Unglaubliches Glück im Unglück hatte am Freitagnachmittag ein 38-jähriger Techniker, der in Eggenstein-Leopoldshafen von einem Auto überrollt wurde, darüber berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.