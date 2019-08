Ein 42-jähriger Fußgänger ist am Dienstag bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden, während sich der Verursacher davon gemacht hat.

Der Mann gab an, gegen 20.30 Uhr an der Haltestelle Arbeitsagentur ausgestiegen zu sein. Zunächst habe er die Gleise und dann die in Richtung Innenstadt führende Fahrbahn der Brauerstraße bei Grün überquert. Dabei sei er von einem in Richtung Kriegsstraße fahrenden Auto erfasst und mehrere Meter durch die Luft geschleudert worden. Zu Pkw und Fahrer, der sich dann unerlaubt vom Unfallort entfernte, konnte das Opfer keine Angaben machen.



Zeugen, die den Vorfall gesehen haben oder Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter Telefon 0721 944840, zu melden.