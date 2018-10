vor 1 Stunde Karlsruhe Vom Außenspiegel getroffen: 53-Jähriger wird beim Gassigehen auf einem Feldweg von Taxi gestreift

Obwohl die Verbindung nur für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegeben ist, nutzte am Sonntagabend ein Taxifahrer einen Feldweg bei Karlsruhe-Palmbach. Dabei streifte er allerdings einen Fußgänger, der gerade mit seinem Hund Gassi ging. Nun will die Polizei wissen, ob am Abend in Palmbach jemand ein Taxi bestellt hat.