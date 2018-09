Vollsperrung auf der A5: Unfall zwischen Lastwagen und Reisebus in der Baustelle - eine Person eingeklemmt

Um kurz vor 12 kam es auf der A5 zu einem schweren Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Norden sind ein Lastwagen und ein besetzter Reisebus zusammengeprallt. Der Busfahrer wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt.

+++ 13.13 Uhr +++

Die A5 in Richtung Norden ist weiterhin voll gesperrt. Das berichtet die Polizei in einer weiteren Pressemeldung. Anders als ursprünglich berichtet, sei der Busfahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt gewesen, nicht der Lastwagenfahrer. Der Mann wurde aber zwischenzeitlich befreit und ist auf dem Weg ins Krankenhaus. Neben dem Fahrer wurden zudem noch drei Businsassen leicht verletzt.

Derzeit könne noch nicht gesagt werden, wann die Sperrung wieder aufgehoben werden kann.

+++ Ursprungsmeldung, 12.21 Uhr +++

Auf der A5 zwischen Rastatt-Nord und Karlsruhe-Süd kam es am Mittag zu einem schweren Unfall. Nach ersten Informationen der Polizei sind ein besetzter Reisebus und ein Lastwagen beteiligt. Wie es zum Unfall kam, ist noch nicht bekannt. Der Lastwagenfahrer soll verletzt und in seinem Fahrzeug eingeklemmt sein.

Derzeit ist die A5 in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Auch die Anschlussstelle Karlsruhe-Süd ist gesperrt. Die Unfallstelle ist noch nicht gesichert. Die Polizei mahnt zudem, eine Gasse für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge zu bilden. Der Verkehr staut sich bereits auf 4 Kilometer zurück (Stand: 12.20 Uhr).