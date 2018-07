vor 26 Minuten Karlsruhe Vollgelaufene Keller, Blitzeinschläge, umgestürzte Bäume: Heftiges Gewitter trifft die Region

Kein Fest ohne Regen, das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Nachdem schon der Samstag sehr verregnet war, bildete sich am Sonntagnachmittag eine große Gewitterzelle über dem nördlichen Landkreis Karlsruhe. Nach heftigem Regen gingen dann über 450 Notrufe bei der Feuerwehr ein.