vor 8 Stunden Karlsruhe Vollbremsung wegen Radfahrer: Eine Person in S-Bahn verletzt

Am Freitag gegen 17 Uhr fuhr die Stadtbahn der Linie S2 mit Fahrtziel "Reitschulschlag" von der Haltestelle Kronenplatz-Kaiserstraße stadtauswärts in Richtung Durlacher Tor los. Kurz nachdem sich die Straßenbahn in Bewegung gesetzt hatte, missachtete ein bislang unbekannter Fahrradfahrer das Rotlicht der dortigen Ampel und querte kurz vor der Straßenbahn die Gleise. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.