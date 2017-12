Zwei völlig betrunkene Frauen haben am Samstag gegen 19.15 Uhr die Beamten des Polizeireviers Markplatz in Atem gehalten.

Beide waren zu Fuß in der Innenstadt unterwegs, als eine der beiden, eine 37-Jährige, aufgrund ihrer starken Alkoholisierung an der Kreuzung Hischstraße und Amalienstraße stürzte. Da ihre 40-jährige Begleiterin ebenfalls zu tief ins Glas geschaut hatte, war diese nicht in der Lage, ihr aufzuhelfen, so dass Passanten die Polizei verständigten.

"Die stark alkoholisierten Damen konnten sich kaum auf den Beinen halten, weshalb sie in Gewahrsam genommen werden sollten um mögliche Gefährdungen auszuschließen. Dabei leistete die 40-Jährige trotz ihrer über vier Promille, die sie intus hatte, massiv Widerstand. Sie wand sich aus der Fesselung, schrie herum und trat gegen die Beamten und beleidigte sie", beschreibt die Polizei den Vorfall. Die Polizisten wurden nicht verletzt, jedoch muss die Frau mit Anzeigen wegen Widerstand und tätlichem Angriff gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.