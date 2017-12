Ab Januar werden in Karlsruhe neue Altglascontainer aufgestellt. Die derzeit rund 400 weißen Altglascontainer sollen ab Dienstag, 2. Januar, durch verzinkte Behältnisse ersetzt werden. Die bereits vorhandenen Standorte sollen nach Möglichkeit alle bestehen bleiben.

Die Sammlung wurde durch die Betreiber dualer Systeme neu ausgeschrieben - das Ergebnis gibt es bald in den Straßen zu sehen. Die neuen Altglascontainer sollen auch leiser sein: Sie entsprechen der Lärmschutzklasse 1 und den Lärmschutzbedingungen für Altglascontainer, so die Stadt in einer aktuellen Pressemeldung.

Eine elastische Einwurfklappe aus Gummi, eine Dämmmatte im Dachbereich, ein ausgeschäumter Boden und ausgeschäumte Wände sowie ein Glasfang im Inneren der Gefäße sollen laut Stadt dafür sorgen, dass der Glaseinwurf nur wenig Lärm erzeugt. Das Umweltbundesamt stuft dieses System als lärmarm ein.

Aus Rücksicht darf Altglas trotzdem nur von 7 bis 19 Uhr eingeworfen werden. An Sonn- und Feiertagen ist das Einwerfen verboten. Im Falle von Verunreinigungen oder überfüllten Containern können sich Bürger an die Behördennummer 115 wenden.