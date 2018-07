Vor seiner Haustür wurde ein junger Mann von zwei Unbekannten nach Feuer gefragt. Er half aus und wurde direkt im Anschluss auf den Boden gedrückt und nach Wertsachen gefragt. Erst als er sagte, er habe nichts bei sich, flohen die beiden Männer. Sie werden nun von der Polizei gesucht.

Von zwei bislang Unbekannten wurde ein 19-Jähriger am frühen Freitagmorgen in der Tulpenstraße überfallen. Der junge Mann stand kurz nach Mitternacht an seinem Auto direkt vor seiner Wohnung. Unvermittelt sprachen ihn zwei Männer an und baten um Feuer. Das berichtet die Polizei in einer Pressemeldung.

Als der 19-Jährige einem der Männer die Zigarette angezündet hatte, nahm ihn plötzlich der zweite von hinten in den Schwitzkasten und drückte ihn zu Boden. Der Angreifer fragte mehrmals nach Bargeld und Wertgegenständen. Als der 19-Jährige sagte, dass er weder Bargeld noch Wertgegenstände habe, ließ der Täter von seinem Opfer ab und beide Männer flüchteten in Richtung Graf-Eberstein-Straße.

Die Täter werden als zirka 25 Jahre, etwa 1,85 Meter und etwa 1,90 Meter groß, sehr schlank mit dunklen Haaren und 3-Tage-Bart beschrieben. Einer der Täter trug eine dunkle Basecap, ein helles T-Shirt und dunkle kurze Hosen. Der zweite Täter trug ein dunkles T-Shirt und ebenfalls kurze Hosen. Beide sprachen akzentfreies Deutsch. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555.