vor 16 Stunden Ittersbach Vermisstes Mädchen aus Ittersbach: 15-jährige Alesya wieder wohlbehalten bei den Eltern

In der Nacht auf den 27.07. begab sich die 15-jährige Alesya aus Karlsbad-Ittersbach zu Fuß auf den Heimweg von einem örtlichen Jugendclub und wurde seitdem vermisst. Am frühen Sonntagabend wurde das Mädchen nach einem Hinweis angetroffen. Das gibt die Polizei in einer Meldung an die Presse bekannt.