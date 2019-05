vor 21 Stunden Karlsruhe Vermisste Mädchen aus Karlsruhe: Polizei greift Jugendliche in Pforzheimer Innenstadt auf

Zwei Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren aus Karlsruhe wurden seit Mittwochmorgen vermisst. Sie waren am Morgen nicht an ihrer Schule in Ettlingen angekommen. Nach Hinweisen aus der Bevölkerung konnten die beiden Jugendlichen inzwischen aufgefunden werden. Sie wurden in der Pforzheimer Innenstadt entdeckt und zurück zu ihren Eltern gebracht.