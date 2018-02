Wie die Karlsruher Polizei erst jetzt mitteilt, wurde am Samstagnachmittag ein stark alkoholisierter 56 Jahre alter Mann von Beamten in Karlsruhe kontrolliert. Weil er frische Verletzungen hatte und sein Roller Unfallschäden aufwies, sucht die Polizei nun Zeugen.

Beamte wurden nach Polizeiangaben am Samstagnachmittag gegen 14.50 Uhr in der Otto-Wels-Straße auf den Mann, der auf seinem Roller saß, aufmerksam. "Der Mann wies frische Verletzungen an beiden Händen sowie starke Verschmutzung an seinen Kleidern auf", berichtet die Polizei. Des Weiteren waren an dem Fahrzeug frische Unfallbeschädigungen sichtbar.

Da die Annahme besteht, dass der 56-Jährige mit seinem Roller zuvor gestürzt ist und eventuell dabei Beschädigungen an anderen Fahrzeugen verursacht hat, bittet der Verkehrsüberwachungsdienst Karlsruhe unter 0721/666-4327 Zeugen oder Geschädigte sich zu melden.