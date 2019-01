vor 3 Stunden Karlsruhe Verkehrslärm in Karlsruhe weiterhin zu hoch: Schwerpunkte sind die Südtangente, Kriegsstraße und der Adenauerring

Ob auf der Südtangente, in der Kriegsstraße oder an den Autobahnen. In Karlsruhe ist es durch den Verkehrslärm laut. Doch die Zahl der vom Lärm betroffenen Menschen in Baden-Württemberg ist insgesamt gesunken. Grund hierfür sind unter anderem lärmmindernde Fahrbahnbeläge in Ortsdurchfahrten und die Reduzierung des Tempolimits auf 30 Stundenkilometer auf bestimmten Straßen.